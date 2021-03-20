Son dakika haberleri... Kameradan baskını gördüler, saklandıkları terasta yakalandılar
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Son dakika haberleri... Kameradan baskını gördüler, saklandıkları terasta yakalandılar

20.03.2021 02:55 | Son Güncelleme: 20.03.2021 03:05

Son dakika haberi... ADANA'da polis, sokağa çıkma kısıtlamasında oyun oynatan ruhsatsız kahvehaneye baskın yaptı.

ADANA'da polis, sokağa çıkma kısıtlamasında oyun oynatan ruhsatsız kahvehaneye baskın yaptı. Güvenlik kamerasından baskını görüp, terasa saklanan 37 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden idari para cezası kesildi, iş yeri mühürlendi. 

Seyhan Devriye Grup Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Alidede Mahallesi'nde bir kahvehanede sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gece saatlerinde oyun oynandığı bilgisi üzerine adrese baskın yaptı. Güvenlik kamerasıyla bina girişi ve merdiven dairesini izleyen kahvehanedekiler, baskın yapıldığını fark edince terasa kaçtı. Kahvehaneye girip, masalar, sandalyeler ve oyun için kullanılan malzemeleri gören ekipler, içeride az kişinin bulunduğunu fark edince binada arama yaptı. Yapılan aramada, baskın sırasında terasa saklanan şüpheliler de yakalandı. Kahvehane içi ve terasta toplam 37 kişiyi yakalanan ekipler, yapılan kimlik sorgusunda şüphelilerden birinin resmi belgede sahtecilik suçundan arandığını belirledi. 37 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden idari para cezası kesilirken, aranması olan şüpheli ise 5 Ocak Polis Merkezi'ne götürüldü. Ruhsatsız iş yeri ise Seyhan Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince mühürlendi.


Son dakika haberleri... Kameradan baskını gördüler, saklandıkları terasta yakalandılar
Son dakika haberleri... Kameradan baskını gördüler, saklandıkları terasta yakalandılar
Son dakika haberleri... Kameradan baskını gördüler, saklandıkları terasta yakalandılar
Son dakika haberleri... Kameradan baskını gördüler, saklandıkları terasta yakalandılar
Son dakika haberleri... Kameradan baskını gördüler, saklandıkları terasta yakalandılar
Son dakika haberleri... Kameradan baskını gördüler, saklandıkları terasta yakalandılar
Son dakika haberleri... Kameradan baskını gördüler, saklandıkları terasta yakalandılar
Son dakika haberleri... Kameradan baskını gördüler, saklandıkları terasta yakalandılar
Son dakika haberleri... Kameradan baskını gördüler, saklandıkları terasta yakalandılar
Son dakika haberleri... Kameradan baskını gördüler, saklandıkları terasta yakalandılar
Son dakika haberleri... Kameradan baskını gördüler, saklandıkları terasta yakalandılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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