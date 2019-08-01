Kamboçya'dan ABD'li diplomatlara: Beğenmiyorsanız terk edebilirsiniz

Kamboçya'da yapılan seçimde iktidarın 125 sandalyenin tamamını kazanmasını eleştiren ABD'li diplomatlara hükümetten tepki geldi. Hükümet Sözcüsü Phay Siphan ABD'li diplomatlara "Burayı sevmiyorsanız terk edin" dedi.

Amerikalı diplomatların 2018'deki seçimlere hile karıştırıldığı eleştirilerine cevaben bu açıklamayı yaptığını belirten hükümet sözcüsü Phay Siphan, ABD Başkanı Donald Trump'ın azınlık gruplara mensup dört Demokrat kongre üyesine geldikleri yere geri dönmeleri çağrısına atıfta bulunduğunu vurguladı. Euronews.com'da Görüntüle