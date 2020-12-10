Kale'de minik eller e-Twinning projesinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kale'de minik eller e-Twinning projesinde

10.12.2020 15:51 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:51
Kale'de minik eller e-Twinning projesinde

Malatya'nın Kale ilçesinde "Minik eller", e-Twinning projesi kapsamında etkinlik düzenledi.

Malatya'nın Kale ilçesinde "Minik eller", e-Twinning projesi kapsamında etkinlik düzenledi.

İzollu İlkokulu Anasınıfı Öğretmeni İlknur Uğur, yaptığı açıklamada, e-Twinning Ste Matematik ve Masal Projesi kapsamında, okul öncesi öğrencilerinin fen, matematik, teknoloji ve mühendislik konularını kullanarak yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini ve 21. yüzyılın gereklerini kazandırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Proje ile çocuklara damıtma sistemi tasarlayarak evde bitkilerini kendileri yokken bile sulamayı ve az su kullanarak su tasarrufu sağlamayı öğrettiklerini ifade eden Uğur, gelecekte bugünün küçükleri, yarının büyükleri olarak dünya miraslarına nasıl sahip çıkılacağını ve kendilerinden sonrası için nasıl bir dünya bırakmaları gerektiğini kavramalarını sağladıklarını, çocukların doğanın sunduğu imkanları nasıl kullanacaklarını öğrendiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Timur

İlgili Haberler

SULTANBEYLİ'DE 'ŞEFKAT ELİ' PROJESİNDE 1800 EVE ULAŞILDI
SULTANBEYLİ'DE "ŞEFKAT ELİ" PROJESİNDE 1800 EVE ULAŞILDI
Denizli'de kalem görünümlü 50 suikast silahı ele geçirildi (2)- Yeniden
Denizli'de kalem görünümlü 50 suikast silahı ele geçirildi (2)- Yeniden
Kalem görünümlü 50 tabanca ele geçirildi
Kalem görünümlü 50 tabanca ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Donald Trump Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Öykü Çelik Yıldız Tilbe Sermiyan Midyat Aras Bulut İynemli
Spor Samatta Okan Buruk Fatih Terim Burak Yılmaz Ali Palabıyık
Tüm Haberler Psg Pfizer Ankara Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kale'de minik eller e-Twinning projesinde - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 15:54:38. #1.14#
title