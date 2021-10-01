Kaldırımda bulunan şüpheli valiz fünye ile patlatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaldırımda bulunan şüpheli valiz fünye ile patlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kaldırımda bulunan şüpheli valiz fünye ile patlatıldı

Afyonkarahisar'da yol ortasında unutulan valiz polisi alarma geçirdi.

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (İHA) - Afyonkarahisar'da yol ortasında unutulan valiz polisi alarma geçirdi. Polis ekiplerinin fünye ile patlattığı valiz boş çıkarken, polis bir taraftan şüpheli valizle, bir taraftan fünye ile patlatma esnasında kimsenin zarar görmemesi için toplanan meraklı kalabalığı dağıtmak için uğraştı.

Olay, Dumlupınar Mahallesi 2. Dumlupınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaldırımda boş bir valiz olduğunu gören yoldan geçenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler valizin üzerinde bir süre inceleme yaptıktan sonra güvenlik şeritleri ile caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Ardından olay yerine bomba imha uzmanları çağrıldı. Bölgeye gelen özel kıyafetli bomba imha uzmanları çantayı fünye ile patlattı. Patlamanın ardından yapılan incelemede valizin boş olduğu ortaya çıkarken her kes rahat bir nefes aldı. İncelemelerin ardından cadde tekrara ulaşıma açıldı.

Polis kalabalığın dağılması için ardı ardına anonslar yaptı

Olay esnasında meraklı kalabalık olay yerinden toplanıp valiz ve polisin çalışmalarını cep telefonları ile çekmek içinse adeta bir birleriyle yarışmaları dikkatlerden kaçmadı. Polis patlatma esnasında kimsenin zarar görmemesi için toplanan kalabalığı dağılmaları konusunda uzun süre anonslarla uyardı.

Öte yandan, fünye bağlanan ve patlatılmaya hazırlanan şüpheli valizin bir anda yanında beliren sokak köpeklerini de polis zarar görmemeleri için kovalayarak uzaklaştırdı.

Olayın ardından polis tarafından çantayı kimin kaldırıma koyduğunun belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaldırımda bulunan şüpheli valiz fünye ile patlatıldı

Kaldırımda bulunan şüpheli valiz fünye ile patlatıldı

Kaldırımda bulunan şüpheli valiz fünye ile patlatıldı

Kaldırımda bulunan şüpheli valiz fünye ile patlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Gayrimenkul zenginini yatında öldürüp sandıkla denize attılar! Cinayeti dini nikahlı eşi planlamış

Gayrimenkul zenginini yatında öldürüp sandıkla denize attılar! Cinayeti dini nikahlı eşi planlamış

 Misafirliğe gittiği evde canına kıyan Şeyda, polis abisinin tabancasını kullanmış

Misafirliğe gittiği evde canına kıyan Şeyda, polis abisinin tabancasını kullanmış

 6. kattaki evlerinin balkonundan düşen genç hayatını kaybetti

6. kattaki evlerinin balkonundan düşen genç hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri
Magazin Ebru Şallı Şafak Sezer Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Salih Uçan Fatih Terim Lionel Messi Mustafa Denizli Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Recep Tayyip Erdoğan Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Topal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kaldırımda bulunan şüpheli valiz fünye ile patlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 16:35:04. #1.11#