Kaldırımda bulunan şüpheli valiz fünye ile patlatıldı

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (İHA) - Afyonkarahisar'da yol ortasında unutulan valiz polisi alarma geçirdi. Polis ekiplerinin fünye ile patlattığı valiz boş çıkarken, polis bir taraftan şüpheli valizle, bir taraftan fünye ile patlatma esnasında kimsenin zarar görmemesi için toplanan meraklı kalabalığı dağıtmak için uğraştı.

Olay, Dumlupınar Mahallesi 2. Dumlupınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaldırımda boş bir valiz olduğunu gören yoldan geçenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler valizin üzerinde bir süre inceleme yaptıktan sonra güvenlik şeritleri ile caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Ardından olay yerine bomba imha uzmanları çağrıldı. Bölgeye gelen özel kıyafetli bomba imha uzmanları çantayı fünye ile patlattı. Patlamanın ardından yapılan incelemede valizin boş olduğu ortaya çıkarken her kes rahat bir nefes aldı. İncelemelerin ardından cadde tekrara ulaşıma açıldı.

Polis kalabalığın dağılması için ardı ardına anonslar yaptı

Olay esnasında meraklı kalabalık olay yerinden toplanıp valiz ve polisin çalışmalarını cep telefonları ile çekmek içinse adeta bir birleriyle yarışmaları dikkatlerden kaçmadı. Polis patlatma esnasında kimsenin zarar görmemesi için toplanan kalabalığı dağılmaları konusunda uzun süre anonslarla uyardı.

Öte yandan, fünye bağlanan ve patlatılmaya hazırlanan şüpheli valizin bir anda yanında beliren sokak köpeklerini de polis zarar görmemeleri için kovalayarak uzaklaştırdı.

Olayın ardından polis tarafından çantayı kimin kaldırıma koyduğunun belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR