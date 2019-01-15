Kahta-Siverek Yolunda Görüş Mesafesi 10 Metreye Düştü

Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yoğun sis görüş uzaklığının düşmesine neden oldu.

Adıyaman-Diyarbakır Karayolunun Narince Köyü ile Nissibi köprüsü arasındaki 30 kilometrelik kısımda sabah saatlerinde etkili olan sis sürücüleri zor durumda bıraktı. Karayolu ulaşımında görüş mesafesini 10 metreye düştüğü yolda sürücüler, farlarını yakarak ve hızlarını düşürerek ilerleyebildi.

Kaynak: DHA