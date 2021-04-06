Kahramanmaraşlı kuyumcu dijital parayla altın ve gümüş satıyor

Kahramanmaraşlı kuyumcu dijital parayla altın ve gümüş satıyor Kuyumcu Süleyman Oğuzhan Karslıoğlu, isteyen müşterilere dijital para ile altın ve gümüş satıyor Türkiye'de özellikle son 3 ayda kripto paralarla yapılan işlem hacmi rekor seviyeye çıkarken Kahramanmaraş'ta bir kuyumcu, altın ve...

Kahramanmaraşlı kuyumcu dijital parayla altın ve gümüş satıyor

Kuyumcu Süleyman Oğuzhan Karslıoğlu, isteyen müşterilere dijital para ile altın ve gümüş satıyor

KAHRAMANMARAŞ - Türkiye'de özellikle son 3 ayda kripto paralarla yapılan işlem hacmi rekor seviyeye çıkarken Kahramanmaraş'ta bir kuyumcu, altın ve gümüş alışverişinde dijital para kullanmaya başladı.

Tarihi Kuyumcular Çarşısında faaliyet gösteren kuyumcu Süleyman Oğuzhan Karslıoğlu, özellikle pandemi sürecinde alışveriş oranlarının düşmesi ve işlem hacmi artan kripto parayla alışverişe yöneldi. Müşterilerin cep telefonlarındaki karekod uygulaması ile satış kolaylığı sağlayan kuyumcu Karslıoğlu, dijital parayı anında kendi hesabına aktararak müşterisine istediği takıyı satıyor.

Türkiye'de dijital ve kripto para kullanımının arttığını ifade eden Karslıoğlu, "Artık dijital paraya yoğun ilgili olduğu için müşterilerimden ödeme aracı olarak kullanabiliyorum. Bugün de ilk ödememizi aldık ve dijital para ile satışlarımıza başladık. Alışverişlerde bir 1 Dolar ücret kesiyorlar ve bunu kendimiz karşılıyoruz. Kripto paraya ülkemizde çok yoğun bir ilgi var. Ben Bitcoin olarak ödeme alıyorum. İş yerimizde Kahramanmaraşımıza özgü kolye, telkari ve çeşitli takıların satışını yapıyoruz. Fiyatlarımız ise 70 liradan başlıyor" diye konuştu.

Kripto para, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasının ardından çok hızlı bir şekilde yükseliş göstermiş, 20-24 Mart tarihleri arasında Türkiye'de 23 milyar TL'lik kripto para işlemi gerçekleştirilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY