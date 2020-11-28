KAHRAMANMARAŞ - 134 ülkeye 446 milyon dolarlık tekstil ihracatı
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KAHRAMANMARAŞ - 134 ülkeye 446 milyon dolarlık tekstil ihracatı

28.11.2020 11:07 | Son Güncelleme: 28.11.2020 12:20

Kahramanmaraş'tan yılın 10 ayında 134 ülkeye 445 milyon 900 bin dolarlık tekstil ürünü ihraç edildi.

Kahramanmaraş'tan yılın 10 ayında 134 ülkeye 445 milyon 900 bin dolarlık tekstil ürünü ihraç edildi.

Dondurmanın yanında iplik, metal mutfak eşyaları, kumaş ve çimento alanında üretim yapılan kent, özellikle tekstil ürünlerinin ihracatıyla ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

AA muhabirinin Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) verilerinden derlediği bilgilere göre, tekstil ve ham maddeleri ile hazır giyim, konfeksiyon alanında bu yılın ocak-ekim döneminde 445 milyon 900 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

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Kentte faaliyet gösteren yaklaşık 360 ihracatçı firma, hazır giyim ve konfeksiyondan 69,7 milyon dolar, tekstil ve ham maddelerinden ise 376,2 milyon dolarlık dış satım yaptı.

Kahramanmaraş'tan en fazla ihracat İtalya, Almanya ve Rusya'ya yapıldı.

KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, AA muhabirine, Türkiye'de yapılan tekstil yatırımlarının yüzde 11'inin Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildiğini belirtti.

Kahramanmaraş'ın büyük bir pazarı olduğunu vurgulayan Balcıoğlu, "Türkiye'nin ipliğinin yüzde 36'sını Kahramanmaraş üretiyor. Türkiye'nin örgüsü ve dokumasının yüzde 15'ini biz üretiyoruz. Aynı zamanda Türkiye'de toplam tekstil istihdamının yüzde 8'ni Kahramanmaraş sağlıyor." dedi.

Balcıoğlu, kentten önemli bir tekstil ihracatının gerçekleştiğine dikkati çekerek, sektörün gelişim ve dönüşüm içerisinde olduğunu söyledi.

Dünyada nüfusa paralel olarak insanların ihtiyaçlarının da arttığına dikkati çeken Balcıoğlu, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş tekstil sektöründe 134 ülkeye ihracat yapıyor. Ocak ayında oldukça yüksek bir ihracatımız vardı. Şubatta daha da artmıştı, 90 milyon dolarlara çıkmıştı. Mayıs ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yüzde 54'lük ani bir düşüş yaşandı. Ondan sonra çok şükür toparladık. Ekim ayında çok şükür geçen yılın ekim ayındaki ihracat rakamlarımızı bir miktar geçtik."

Yeni tip koronavirüsün Çin'de çıktığını ve bu ülkeye karşı dünya genelinde farklı bir algının oluştuğuna dikkati çeken Balcıoğlu, "Bu süreç, Çin'de üretilen eşyaların biraz daha az satılmasını sağladı. Dolayısıyla Avrupalı ve Amerikalı üreticiler bizden mal talep etmeye başladı. Her gün yeni müşterilerimiz geliyor. Biz bunlarla daha da büyüyüp hedeflerimize daha hızlı ulaşacağımızı düşünüyoruz. Salgında oluşan sıkıntılarımızı da bir an önce bu yolla kapatacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

KAHRAMANMARAŞ - 134 ülkeye 446 milyon dolarlık tekstil ihracatı
KAHRAMANMARAŞ - 134 ülkeye 446 milyon dolarlık tekstil ihracatı
KAHRAMANMARAŞ - 134 ülkeye 446 milyon dolarlık tekstil ihracatı
KAHRAMANMARAŞ - 134 ülkeye 446 milyon dolarlık tekstil ihracatı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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