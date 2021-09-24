Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheliye işlem yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheliye işlem yapıldı

AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheliye işlem yapıldı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine Arıtaş Mahallesi'nde içerisinde 5 kişinin bulunduğu bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu madde kullanım aparatı bulundu.

Olayla ilgili 5 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri
Adliye idari işler müdürü, 10 yıl boyunca adli emanetten 4 tona yakın uyuşturucu çıkartıp sattı

Adliye idari işler müdürü, 10 yıl boyunca adli emanetten 4 tona yakın uyuşturucu çıkartıp sattı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Fuat Oktay Mehmet Nuri Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tanem Sivar Gülben Ergen
Spor Cristiano Bülent Uygun Lionel Messi Ali Palabıyık Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Vladimir Putin Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheliye işlem yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 12:28:05. #1.17#