Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheliye işlem yapıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine Arıtaş Mahallesi'nde içerisinde 5 kişinin bulunduğu bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu madde kullanım aparatı bulundu.

Olayla ilgili 5 şüpheliye yasal işlem yapıldı.