Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheliye işlem yapıldı
AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheliye yasal işlem yapıldı.
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheliye yasal işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine Arıtaş Mahallesi'nde içerisinde 5 kişinin bulunduğu bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu madde kullanım aparatı bulundu.
Olayla ilgili 5 şüpheliye yasal işlem yapıldı.
AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri