Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 yaralı
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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün, park halindeki 2 araca çarpması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün, park halindeki 2 araca çarpması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

H.İ.Y. (20) idaresindeki 46 FD 463 plakalı otomobil, Osman Gazi Mahallesi Süleyman Paşa Bulvarı'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 46 LG 243 hafif ticari araç ve 46 KC 420 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücü ile aracındaki F.A. (24) yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan F.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 yaralı
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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