KAHRAMANMARAŞ - Toprağa gömülü kalaşnikof ele geçirilen operasyonda bir kişi gözaltına alındı
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KAHRAMANMARAŞ - Toprağa gömülü kalaşnikof ele geçirilen operasyonda bir kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki jandarma operasyonunda bir kalaşnikof tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki jandarma operasyonunda bir kalaşnikof tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Çakallıhasanağa Mahallesinde E.Y'nin evinde uzun namlulu silah ve mühimmat bulundurduğu bilgisini aldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki ekipler, yaklaşık 1 aylık çalışma sonucu belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, bezle sarılı halde toprağa gömülmüş bir kalaşnikof tüfek, 2 şarjör ve 60 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ - Toprağa gömülü kalaşnikof ele geçirilen operasyonda bir kişi gözaltına alındı
KAHRAMANMARAŞ - Toprağa gömülü kalaşnikof ele geçirilen operasyonda bir kişi gözaltına alındı
KAHRAMANMARAŞ - Toprağa gömülü kalaşnikof ele geçirilen operasyonda bir kişi gözaltına alındı
KAHRAMANMARAŞ - Toprağa gömülü kalaşnikof ele geçirilen operasyonda bir kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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