Kahramanmaraş'ta Sumak Ekşisi Hasadı Başladı

Kahramanmaraş'ta üretilen Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işareti bulunan 'sumak ekşisi'nin hasadına başlandı.

Kahramanmaraş'ta yetiştirilen sumak ekşisi, engebeli arazilerde çiftçiler tarafından hasadı yapılıyor. Ürün, çevre illerde de tüketilmeye başlandı. Üretim ve hasadın yapıldığı kentte geçtiğimiz yıl düzenlenen 'Tarımda Kadın Girişimciliğini Güçlendirilmesi' adlı yarışmada Kahramanmaraşlı çiftçi Sultan Kaçamaz, Gelenekten Geleceğe Sumak Ekşisi Adlı Projesinde birinci olmuş ve üretimini artırmıştı.

Sumak ekşisinin üretiminin artık Hatay ve Gaziantep illerinde de yayıldığını söyleyen Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Mustafa Bozkurt, amaçlarının her alanda üretim olduğunu söyledi. Bozkurt, "Sumak ekşisi kuvvetli bir ürün olduğu, Pazar değeri yüksek ve birim alanından gelirin fazla olduğu için tercih edilen bir üründür. Ürün, Hatay, Gaziantep ve Osmaniye ilinde de kullanılmaya başlandı. Kentimizde de ürün yetiştiren çiftçilerimiz var, özellikle Pazarcık ilçemizde 20 dönüm ile ılıca Mahallemizde bahçemiz var. Bununla ilgili tarımda verimliliği artırma adına, çiftçilere katma değer sağlamak ve işsizliği artırmak için bakanlığımız bir proje başlatmıştı. Türkiye'de hazırlanan 180 proje içinde Sultan Kaçamaz adlı çiftçimiz birinci olmuş ve üretimini aldığı destekler sayesinde üretimini artırmıştı. Kahramanmaraş'ımızın vazgeçilmez lezzetlerimizden bir tanesi sumak ekşisi ürünümüz aynı zamanda coğrafi işaret olarak tescillendi. Amacımız vatandaşımıza bu tarz ve bütün ürünlerimizi ürettirmektir" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ