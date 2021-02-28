Kahramanmaraş'ta polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
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Kahramanmaraş'ta polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

28.02.2021 01:09 | Son Güncelleme: 28.02.2021 01:12
Kahramanmaraş'ta polisin

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ve ekip aracına çarparak kaçan sürücü kovalamaca sonrasında yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ve ekip aracına çarparak kaçan sürücü kovalamaca sonrasında yakalandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı uygulama yapan polis ekipleri, Menderes Mahallesi'nde 46 BU 885 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu.

Ekiplerin ihtarına uymayan Madalyonlu Kavşak'ta da polis aracına çarparak kaçan sürücünün aracı, kovalamacanın ardından Batı Çevre Yolunda durduruldu.

Otomobil sürücüsü Y.E.K'nin yapılan Genel Bilgi Taraması'nda (GBT) hırsızlıktan kaydının olduğu belirlendi.

Y.E.K., kendisini görüntüleyen gazetecilerin, neden kaçtın sorusuna, "Ben gündüz 2-3 gibi içtim. Alkol bir gün sonrasına kadar çıkıyor diye düşündüğüm için kaçtım." dedi.

Gözaltına alınan şüpheliye cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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