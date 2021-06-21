Kahramanmaraş'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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Kahramanmaraş'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ali Öztürk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Saadettin T. yönetimindeki 46 EH 909 plakalı otomobil, Orhangazi Mahallesi Binali Yıldırım Bulvarı'nda Fırat G. idaresindeki 16 ADY 842 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki H.T, A.E. ve H.S. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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Kahramanmaraş'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Haberler
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