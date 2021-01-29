Kahramanmaraş'ta karda donmak üzere olan köpek kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kahramanmaraş'ta karda donmak üzere olan köpek kurtarıldı

29.01.2021 13:43 | Son Güncelleme: 29.01.2021 13:46
Kahramanmaraş'ta karda donmak üzere olan köpek kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kar yağışı nedeniyle soğuktan donmak üzere olan köpek, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kar yağışı nedeniyle soğuktan donmak üzere olan köpek, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı Büyükçamurlu Mahallesi'nde gece köpek sesi duyan muhtar Dinçer Ağdeniz, durumu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Kar yağışı nedeniyle iş makinesiyle yolu açarak bölgeye ulaşan ekipler, köpeğin donmak üzere olduğunu fark etti.

İlk müdahalesi ekipler tarafından gerçekleştirilen köpek, tedavisi yapılmak üzere geçici hayvan barınağına götürüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen muhtar Ağdeniz, "Büyükşehir Belediyesi ekipleri hassasiyet gösterip geldiler. Karda mahsur kalan ve donmak üzere olan köpeği kurtararak müdahale ettiler. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve tüm belediye ekiplerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi Selahattin Demirtaş
Magazin Özcan Deniz Cemal Hünal Hande Erçel Ceyda Düvenci
Spor Ömer Ali Gökhan Gönül Ünal Karaman Abdullah Avcı Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Silah Aralık Evlilik Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta karda donmak üzere olan köpek kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 14:03:21. #1.16#
title