Kahramanmaraş'ta drone destekli trafik denetimi
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Kahramanmaraş'ta drone destekli trafik denetimi

Kahramanmaraş'ta drone destekli trafik denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta trafik kazaların önlenmesi için drone destekli trafik denetimi yapıldı.

Kahramanmaraş'ta trafik kazaların önlenmesi için drone destekli trafik denetimi yapıldı.

Onikişubat, Pazarcık, Türkoğlu, Dulkadiroğlu, Andırın, Göksun, Afşin ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi maksadıyla drone destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde, 103 araç ve 118 şahıs sorgulaması yapıldı. Kural ihlali yapan 5 sürücüye 2 bin 595 lira para cezası kesildi.

Jandarma Trafik Timleri trafiğin yoğun olduğu yollarda drone ile yaptıkları denetimleri devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta drone destekli trafik denetimi
Kahramanmaraş'ta drone destekli trafik denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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