Kahramanmaraş'ta camiler dezenfekte edildi
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Kahramanmaraş'ta camiler dezenfekte edildi

Kahramanmaraş'ta camiler dezenfekte edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi camileri dezenfekte etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi camileri dezenfekte etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı koordinesindeki çok sayıda ekip, kent genelinde bayram namazı dolayısıyla yoğunluğun oluşabileceği camileri dezenfekte etti. Şehrin sembollerinden Ulu Camii başta olmak üzere, Abdulhamithan Camii, Erzurumluoğlu Camii ve Doğukent Camii dahil birçok camide iç mekan ve ortak kullanım alanlarında yapılan çalışmayla, yoğunluk sebebiyle oluşabilecek bulaş riskinin engellenmesi hedefleniyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta camiler dezenfekte edildi
Kahramanmaraş'ta camiler dezenfekte edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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