Kahramanmaraş'ta asker uğurlama törenlerine yasak getirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kahramanmaraş'ta asker uğurlama törenlerine yasak getirildi

Kahramanmaraş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamaları, kapalı yerlerde eğlence ve topluca yapılması yönünden yasaklandı.

Kahramanmaraş'ta asker uğurlama törenlerine yasak getirildi
07.07.2020 19:21 | Son Güncelleme: 07.07.2020 19:24

Kahramanmaraş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamaları, kapalı yerlerde eğlence ve topluca yapılması yönünden yasaklandı.

Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, salgın ve bulaşmanın toplum sağlığı ile kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal

mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla kentte ilave tedbirler aldı.

Bu kapsamda, kentte mahallelerde veya sokaklarda yapılan düğün, gelin alma, kına, nişan ve sünnet düğünü gibi etkinliklerin, aynı gün içinde kalacak şekilde en erken saat 19.00'da başlayıp, en geç 23.00'te bitirilmesine karar verildi.

Son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere salgın tedbirleri ihmal

edilerek gerçekleştirilen asker uğurlama törenleri ve eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek amacıyla da şu kararlar alındı:

"Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık

teşkil eden asker uğurlamalarının (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) yapılmaması, otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden gerçekleştirilecek uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamaların yapılmaması, askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama, tören, eğlence, konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınması."

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Son Dakika: Mustafa Şentop yeniden TBMM Başkanı seçildi Güncel
Son Dakika: Mustafa Şentop yeniden TBMM Başkanı seçildi
Gelibolu yangınının simgesi olan fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı Güncel
Gelibolu yangınının simgesi olan fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı Güncel
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Oğlunu öldüren baba, hakim karşısında çark etti: Korkutmak istedim 3. Sayfa
Oğlunu öldüren baba, hakim karşısında çark etti: Korkutmak istedim
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi Magazin
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Avusturalya'da ikinci dalga korkusu! Melbourne 6 haftalık karantinaya alındı Dünya
Avusturalya'da ikinci dalga korkusu! Melbourne 6 haftalık karantinaya alındı
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu
Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Mesut Özil eşi Amine Gülşe'nin isteğiyle Çeşme'deki ultra lüks villasını yeniledi
Mesut Özil eşi Amine Gülşe'nin isteğiyle Çeşme'deki ultra lüks villasını yeniledi
Ankara'da ilk gol geldi! Yıldız futbolcu takımını öne geçirdi
Ankara'da ilk gol geldi! Yıldız futbolcu takımını öne geçirdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız
Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız
13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı
13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı
Van Gölü'ndeki tekne faciası ile ilgili muhtar, olayı eşinden öğrendiğini söyledi
Van Gölü'ndeki tekne faciası ile ilgili muhtar, olayı eşinden öğrendiğini söyledi
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Demet Akalın ve Alişan'ın birlikte program yapacağı kanal belli oldu
Demet Akalın ve Alişan'ın birlikte program yapacağı kanal belli oldu
Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt, Fenerbahçe maçı öncesinde ısınırken sakatlandı
Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt, Fenerbahçe maçı öncesinde ısınırken sakatlandı
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
'Zorla evlendiriliyorum' deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
Çiftçiler, Güney Amerika kökenli 'su maymunu' yüzünden dertli
Çiftçiler, Güney Amerika kökenli "su maymunu" yüzünden dertli
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Bülent Turan Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Erol Katırcıoğlu
Magazin Cenk Eren Cem Yılmaz Ozan Güven Acun Ilıcalı
Spor Falcao İrfan Buz Fatih Terim Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Su Çocuk Temmuz Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta asker uğurlama törenlerine yasak getirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 19:55:51. #1.15#
title