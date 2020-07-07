Kahramanmaraş koruyucu aile seferberliğinde Türkiye'de üçüncü sırada
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Kahramanmaraş koruyucu aile seferberliğinde Türkiye'de üçüncü sırada

Kahramanmaraş Koruyucu Aile Derneği Başkanı Hayati Dertli, Türkiye genelinde korunmaya muhtaç çocuklar için başlatılan koruyucu aile seferberliğinde nüfus oranına göre en çok çocuk sahiplenen üçüncü il olduklarını bildirdi.

Kahramanmaraş koruyucu aile seferberliğinde Türkiye'de üçüncü sırada
07.07.2020 18:09 | Son Güncelleme: 07.07.2020 18:12

Kahramanmaraş Koruyucu Aile Derneği Başkanı Hayati Dertli, Türkiye genelinde korunmaya muhtaç çocuklar için başlatılan koruyucu aile seferberliğinde nüfus oranına göre en çok çocuk sahiplenen üçüncü il olduklarını bildirdi.

Dertli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ta 195 çocuğun koruyucu aile programı çerçevesinde yaşadığını söyledi.

Türkiye genelinde korunmaya muhtaç 7 bin 478 çocuğun koruyucu ailelik sisteminde bulunduğunu aktaran Dertli, "Bu çocuklara yuva olan koruyucu ailelerin sayısı da 6 bin 155'e ulaştı. Bende bu sisteme dahil oldum ve 2 çocuğa koruyucu aile oldum. Kahramanmaraş'ta şu anda 134 koruyucu aile var. Bu ailelerde 195 çocuğumuz var. 65 ailede şu anda sırada bekliyor. Kahramanmaraş Türkiye genelinde nüfusa oranla bakıldığında, Kayseri ve Adana'dan sonra 3. sırada yer alıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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