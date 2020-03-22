Kahramanmaraş'a giriş yapan vatandaşlar sağlık kontrolünden geçiriliyor
Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polis uygulama noktalarından şehre giriş yapmak isteyen kişiler sağlık taramasından geçirdi.
Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polis uygulama noktalarından şehre giriş yapmak isteyen kişiler sağlık taramasından geçirdi.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri kent girişlerindeki polis uygulama noktalarında sağlıkçı görevlendirdi.
Polis ekiplerinin rutin kontrolleri sırasında, durdurulan araçlardaki kişiler sağlık taramasından geçirildi.
Sağlık taraması uygulamasının, kentin Gaziantep, Kayseri ve Adana kara yolu üzerinde bulunan uygulama noktalarında devam ettiği öğrenildi.
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Kaynak: AA