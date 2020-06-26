Kahramankazan'da sokak hayvanları için su kapları bırakıldı Kahramankazan Belediyesi, yaz mevsiminin etkisini iyiden iyiye hissettirdiği son günlerde, su bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının sıcaklardan olumsuz etkilenmemesi için park ve bahçelere su kapları yerleştirdi.

Kahramankazan Belediyesi, yaz mevsiminin etkisini iyiden iyiye hissettirdiği son günlerde, su bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının sıcaklardan olumsuz etkilenmemesi için park ve bahçelere su kapları yerleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için park ve bahçelere su kapları yerleştirdiği, ekiplerin yerleştirilen su kaplarının sürekli dolu kalmasını sağlayarak, sokak hayvanlarına yardımcı olduğu kaydedildi.

Açıklamada Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan kedi ve köpeklerin ise günün en sıcak olduğu saatlerde suyla temas ettirilerek serinlemelerinin sağlandığı, bu kapsamda sokak hayvanlarının yaşadığı kulübelerin de düzenli olarak sulandığı ifade edildi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sokak hayvanlarının kendilerine Allah'ın bir emaneti olduğunu belirterek, "Aynı yaşam alanını, aynı dünyayı paylaştığımız can dostlarımız için elimizden geleni her zaman yapıyoruz." dedi. Oğuz ayrıca, vatandaşlara, ev ve iş yerlerinin önlerine sokak hayvanları için birer kap su bırakmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA