Kahire'de Arap İsrail zirvesi planlandığı iddiası

07.02.2020 04:56 | Son Güncelleme: 07.02.2020 04:56

Mısır'ın başkenti Kahire'de İsrail ile birçok Arap ülkesinden liderlerin katılacağı bir zirve için yoğun çalışmalar yürütüldüğü iddia edildi.

"İsrael Today" gazetesi internet sitesi, adını vermediği üst düzey bir Arap diplomata dayandırdığı haberinde, ABD, İsrail, Mısır ve Suudi Arabistan arasında gelecek birkaç hafta içinde Kahire'de yapılması planlanan bir zirve için yoğun iletişim yürütüldüğü belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da birkaç aydan bu yana söz konusu zirve için yoğun iletişim halinde olduğu kaydedildi.

Haberde, zirveye ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan, Bahreyn ve Umman'ın katılacağı bildirildi.

Zirveye Ürdün'ün de davet edildiği ancak Kral 2. Abdullah'ın henüz kararını kesinleştirmediği aktarılan haberde, Kral 2. Abdullah'ın, zirveye Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da katılmasını istediği vurgulandı.

Bu arada, Arap İsrail zirvesinin martta İsrail'de yapılması planlanan seçimler öncesinde gerçekleştirileceği öngörülüyor.

Söz konusu muhtemel zirveyle ilgili adı geçen ülkelerden ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA