KAĞITHANE'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 2 YARALI Kağıthane'de aşırı hızlı olduğu iddia edilen lüks otomobil 3 otomobil ve 1 bisikletliye çarparak kaldırıma çıktıktan sonra durabildi.

Kağıthane'de aşırı hızlı olduğu iddia edilen lüks otomobil 3 otomobil ve 1 bisikletliye çarparak kaldırıma çıktıktan sonra durabildi. 4 otomobil ve 1 bisikletlinin karıştığı zincirleme trafik kazasında bisiklet sürücüsü ve aydınlatma direğine çarpan taksinin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kağıthane, İmrahor Caddesi, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı önünde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aşırı hızlı olduğu iddia edilen 34 CLZ 450 plakalı lüks otomobil sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil ardından Macaristan Konsolosluğu'na ait otomobilin de bulunduğu 3 araç ve bisiklet kullanan bir kişiye çarptıktan sonra durabildi. Dört otomobil ve bisikletin karıştığı kazada yaralanan bisiklet sürücüsü ve taksi sürücüsü tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

O KADAR HIZLIYDI Kİ, BİZE ÇARPTIĞINI FARK ETMEDİ BİLELüks otomobilin hızlı olduğunu iddia eden Cemalettin Çelik," Sağdan gidiyorduk. Çarptığını fark etmedi bile. Öndeki konsolosluk aracına ardından taksiye çarptı. Taksi toparlayamadı, kaldırıma çıktıktan sonra direğe vurdu. Son olarak en öndeki bisikletliye çarptı. Bisiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Çok hızlı geliyordu. Bize çarptıktan sonra toparlayamadı bir daha" ifadelerini kullandı.

BİSİKLETLİ KANALA UÇTUBisiklet sürücüsünün çığlıklarını duyarak yardıma koştuğunu belirten Berat Can,"Lüks araç makas atarak geliyordu. Dört beş araca vurarak geldi. Bisiklet sürücüsünün düştüğünü gördüm. Yardım etmek için durdum. Otomobilin çarpmasıyla bisiklet sürücüsü kanala uçtu, yardım çığlıkları atıyordu. Bacaklarında kırık şüphesi vardı. Madde kullandıkları iddia ediliyor" şeklinde konuştu.

TRAFİK POLİSLERİ VE SÜRÜCÜLERDEN MASKE VE ELDİVENLİ 'KORONAVİRÜS' ÖNLEMİTrafik kazasına karışan sürücüler ve kazaya müdahale eden trafik polislerinin dünyayı etkisi altına alan 'koronavirüs' salgınına karşı maske ve eldiven taktıkları görüldü.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDIMeydana gelen trafik kazası nedeniyle İmrahor Caddesi, Kağıthane Mevkiinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan dört otomobil ve bisikletin kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Görüntü Dökümü: -----------------------Aydınlatma direğine çarpan taksiden detay-Kazaya karışan konsolosluk çalışanlarından detay-Kaza yapan lüks otomobil -Bisikletçiye yardım eden vatandaşla röportaj-Ambulanstan detay-Trafikten detay

-Genel ve detaylar

- İstanbul

Kaynak: DHA