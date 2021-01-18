KAĞITHANE'DE BUZLU YOLDA TAKSİ OTOMOBİLE BÖYLE ÇARPTI

KAĞITHANE'de buzlu yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, otomobile çarptı. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. Kar nedeniyle kentin birçok noktası beyaza büründü. Kağıthane, Hamidiye Mahallesi'nde buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, otomobile çarptı. O anlar bu sırada evinin penceresinden dışarıyı izleyen bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü:

---------------Kaza anı

-Videoyu çeken kişinin "güm" diye tepki vermesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı