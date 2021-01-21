Kafeler ne zaman açılacak? Restoranlar ne zaman açılacak? Ne zaman açılır?

Kafeler ne zaman açılacak? Sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Restoranlar ne zaman açılacak? Sorusu da aranan başlıklar arasında. Kornavirüs tedbirleri çerçevesinde çalışma şekillerinde değişikliğe gidilen kafe ve restoranlar, sadece gel-al ve paket servis şeklinde hizmet verebiliyor. 15 Şubat'ta kafeler ve restoranlar açılacak mı?

Kafelerin açılış tarihi ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında paket servise devam eden işletmelerin ne zaman açılacağı merak ediliyor. 15 Şubat'ta açılacak mı? İşte merak edilenler...

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Corona virüsü pandemisi sebebiyle çalışma şekillerinde değişikliğe gidilen kafe ve restoranlar, sadece gel-al ve paket servis şeklinde hizmet verebiliyor. Yeniden başlaması planlanan normalleşme adımları kapsamında kafe ve restoranların yeniden açılması bekleniyor. Mart ayından itibaren lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.

Değişecek kısıtlamalar ile ilgili detaylar…

Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.

Kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman açılacak Gözler kafe, lokanta ve restoran açılış tarihlerinde

Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüzyüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.

KAFE VE RESTORANLAR İÇİN HES KODU

Yeni normalleşme adımlarının başlamasıyla birlikte kafe ve restoranlara girişlerin HES kodu ile yapılması bekleniyor. Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden alınan HES kodu ile birlikte corona virüsü ile enfekte olan kişilerin takibi daha kolay yapılabiliyor.

CORONA VİRÜSÜ İÇİN İŞBİRLİĞİ

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES), Covid-19 salgını ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında restoranlarda sağlıklı ortamların geliştirilmesi, hijyen koşullarının sağlanması, enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanması için işbirliği başlattı.

Salgının üretime, hizmete ve eğitime etkisini azaltmak, pandemi öncesi kazanımlarına dönüşünü hızlandırmak üzere "Güvenli Üretim", "Güvenli Hizmet", "Okulum Temiz" belgelendirmesini başlatan TSE, yeni bir belgelendirme modelini hayata geçiriyor. Kontrollü normalleşme süreci aşamasında yeme-içme sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin güvenli bir şekilde devam edebilmesi için TÜRES üyesi restoranlarda denetimler gerçekleştirilecek. Gerekli şartları sağlayan restoranlar TSE Covid-19 Güvenli İşletme Belgesi ile belgelendirilecek. Bu kapsamda TSE ve TÜRES arasında bir protokol imzalandı.

Zoom üzerinden yapılan işbirliği protokolü imza töreninde konuşan TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, "TSE olarak şimdi yeni bir çalışmanın içerisindeyiz. İmzaladığımız protokolle TÜRES üyesi olan işletmelerin belgelendirilmesine yönelik çalışmalar yapacağız. Bu işbirliğimizin amacı Covid-19 salgını ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında restoranlarda sağlıklı ve temiz ortamların geliştirilmesi, hijyen koşullarının sağlanması, enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanmasıdır. Ayrıca gerekli altyapının geliştirilmesine katkı sağlamak ve genel standartları belirlemektir" şeklinde konuştu.

Kontrollü normalleşme süreci aşamasında TÜRES üyesi restoranların belgelendirilmesi için denetimler gerçekleştireceklerini kaydeden Şahin, "Başlatacağımız belgelendirme programı, Sağlık Bakanlığının sektöre özel belirlemiş olduğu kuralları da içermektedir. Programımızda müşterilerden valelere, mutfak çalışanlarından garsonlara kadar her kademede uyulacak kuralları, masa ve oturma düzenine dair detayları belirledik. Normalleşme aşamasında sektördeki işletmelerin faaliyetlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için TÜRES üyesi restoranlarda denetimler gerçekleştireceğiz. Şartları sağlayan restoranları TSE Covid-19 Güvenli İşletme Belgesi ile belgelendireceğiz" diye konuştu.

TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl ise, "Pandemi etkisiyle ikinci kez yerinde hizmete kapatılan restoran, lokanta ve kafelerimizin özellikle açılışları sonrasında bu belgeye sahip olmaları işletmeleri eskiye oranla çok daha güvenli yapacaktır. TSE Covid-19 Güvenli İşletme Belgesi'nde temizlik, hijyen, gıda güvenliği, standartlar vb. bir çok detay göz önünde bulundurularak işletmelerin kaliteleri daha da arttırılacak ve müşterilere de tercih ettikleri bu belgeye sahip işletmelere güvenmeleri sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Bingöl, TSE'nin Türkiye'nin her yerinde verebileceği Güvenli İşletme Belgesi için denetlemelerde başarılı olan TÜRES üyelerinin pandemi sonrasındaki olumsuzlukları en aza indirmesinin hedeflendiğini belirterek, "Bu belgeye sahip işletmelerin bir an önce güvenle açılacağını öngörüyoruz. Resmi kurumlar nezdinde yaptığımız temaslarda da böyle bir izlenim edindik. Bu doğrultuda ülkemizin köklü kurumlarından olan Türk Standardları Enstitüsü ile yaptığımız bu protokol büyük önem arz ediyor. Hem üyelerimize hem de sektörümüzün temsilcilerine bu belgeyi edinmelerini tavsiye ediyoruz. TSE'ye de bizlerle yaptıkları iş birliği için teşekkür ediyoruz. Yapılan protokol sektörümüze hayırlı uğurlu olsun" dedi.