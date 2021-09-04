KAFEDE KURŞUNLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
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KAFEDE KURŞUNLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİT'te, bir kafede buluşan C.K. ile D.Ö. aralarındaki ticari anlaşmazlık konusunda tartıştı.

İZMİT'te, bir kafede buluşan C.K. ile D.Ö. aralarındaki ticari anlaşmazlık konusunda tartıştı. C.K. tabancasını çıkartarak 4 el ateş ederken, D.Ö. kaçarak kurtuldu. Olay anı kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün gece İzmit Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. Aralarındaki iş yeri satışı nedeniyle ticari anlaşmazlık bulunan D.Ö. ve C.K. konuyu görüşmek için kafede buluştu. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine C.K., tabancasını çıkartarak D.Ö.'ye doğru 4 el ateş etti. Daha sonra kafeden çıkarak boş bir arsaya giren C.K., kayıplara karıştı. Kurşunlar iş yerinin camlarına isabet ederken, olayda şans eseri yaralanan kimse olmadı. Kafede inceleme yapan polis ekipleri, C.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

C.K.'nın, tartıştığı D.Ö.'ye kurşun yağdırdığı anlar ise kafenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, C.K.?nin tabancasını çıkardığını gören D.Ö.'nün koşarak kaçtığı, C.K.'nin ise kendisini durdurmaya çalışan kişilere rağmen D.Ö.'nün kaçtığı yöne doğru

rastgele ateş ettiği görüldü.

KAFEDE KURŞUNLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
KAFEDE KURŞUNLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
KAFEDE KURŞUNLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
KAFEDE KURŞUNLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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