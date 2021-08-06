KAEÜ hayata geçirilen projelerle tercih yapacak üniversite adaylarını etkileyecek

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, hayata geçirdikleri projelerle üniversite tercihi yapacak öğrencileri etkileyeceklerine inandığını belirtti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, hayata geçirdikleri projelerle üniversite tercihi yapacak öğrencileri etkileyeceklerine inandığını belirtti.

Cacabey Meydanı'nda aday öğrenciler için açılan tercih ve tanıtım standını ziyaret eden Karakaya, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

KAEÜ'nün jeotermal ve tarım alanında "pilot üniversite" ilan edilmesiyle hayata geçirilen birçok proje sayesinde imkanlarının daha da geliştiğini vurgulayan Karakaya, görevlilerden üniversitede özellikle sağlık alanında yaşanan gelişmeleri anlatmalarını istedi.

Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesi'nin (AYDEP) de gençlerin çok ilgisini çekeceğini ve hayallerine ulaşmalarına katkı sağlayacağını vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Jeotermali baz aldık ama Türkiye'nin sağlık sektörüne büyük bir katkı yapacak potansiyelimiz var. Bunları çocuklara bu stantta iyi aktarmamız lazım. İş imkanlarını iyi söylememiz gerekiyor. Sağlıktaki elde ettiğimiz kaliteyi iyi anlatın. Sağlık grubu eğitim kurumlarımızda her gün bir eksiği daha gideriyoruz. Tıp fakültemizin laboratuvar imkanları diğer birimlerinin de kullanımına sunulacak. Anadolu Ahilik zemininde AYDEP zihinsel tasarımımızı da ön plana çıkarın. AYDEP ile gençlerin hayallerini gerçekleştirebilecekleri sistemi garanti ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız