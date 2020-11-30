Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker nereli, kaç yaşında? Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker davası nedir?

Antalya'dan Konya'ya gelerek yerleşen çiftin arasında çıkan tartışma Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda son buldu. Kadir Şeker, o sırada ders çalışmak için gittiği kütüphane çıkışında şiddetli tartışmaya engel olmak isterken Özgür Duran hayatını kaybetti. Peki, Kadir Şeker olayı nedir?

Kadir Şeker, tıp eğitimi için üniversite sınavına hazılanıyordu. Konya'da bir çiftin kavgasına müdahale etmek için araya girdiği sırada taraflardan birinin bıçakla ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Kadir Şeker kimdir, nereli?

KADİR ŞEKER DAVASI NEDİR?

5 Şubat Çarşamba günü Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda, Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen sevgililer Ayşe D. ve Özgür Duran arasında evde tartışma çıktı. Ayşe D'nin parka gelmesiyle tartışma sonrasında fiziki şiddete dönüştü. O sırada kütüphaneden çıkan Kadir Şeker ise olanları engellemek için araya girdiği sırada elindeki bıçağın Özgür Duran'ın kalbine isabet ettiği öne sürüldü. Duran hayatını kaybederken Kadir Şeker de 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

KADİR ŞEKER KİMDİR?

Şeker, 20 yaşında ve Konyalıdır. Üniversite sınavına hazırlandığı dönemde olay yerinden geçtiği sırada, kız arkadaşını darp eden birine engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı ve hakkında 19 yıla kadar yargılama istendi.