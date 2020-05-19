Kadir Gecesi idrak edildi Mukabele okunması, hatim duası yapılması Artuklu İlçe Müftüsü Mustafa Ali Işık'ın sohbeti İl Müftüsü İsmail Çiçek'in duası İl Müftüsü İsmail Çiçek'in konuşması Kadir Gecesi idrak edildi MARDİN (AA) – Mardin'de Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Mukabele okunması, hatim duası yapılması

Artuklu İlçe Müftüsü Mustafa Ali Işık'ın sohbeti

İl Müftüsü İsmail Çiçek'in duası

İl Müftüsü İsmail Çiçek'in konuşması

Kadir Gecesi idrak edildi

MARDİN (AA) – Mardin'de Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Mardin İl Müftülüğü tarafında Kadir Gecesi dolayısıyla Şakir Nuhoğlu camiinde sosyal mesafe kuralına uyularak program düzenlendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların katılım sağlamadığı kandil programlarında, mukabele okumasının ardından hatim duası edildi.

Artuklu İlçe Müftüsü Mustafa Ali Işık yaptığı sohbetin ardından, ilahi ve kasideler söylendi.

İl Müftüsü İsmail Çiçek'in okuduğu duanın ardından program sona erdi.

İl Müftüsü Çiçek, yaptığı açıklamada, şöyle dedi;

"Taşların konuştuğu bir diyardan, Kerim kitabı tilavet ettik. Malum zorlu süreçte camilerimizin kapıları açık olsa da cemaatten mahrumuz. Biz Ramazan boyunca Mardin'de birçok ilimizde olduğu üzere camilerimizin kapılarını açtık, her gün hatim okuduğumuz öğle namazı sonrasında ikindi namazı sonrasında 10'ar sayfa olmak üzere bütün imam kardeşlerimiz Kur'an tilavet ettiler. Belki sadece imam ve müezzin kardeşimiz var idi, bunları dijital ortamda halkımızda paylaştık. Onları buluşturmaya çalıştık camilerimizle, hasretleri giderilsin istedik. Bugün hatim okumuş hocalarımızdan bir kısmıyla bu muhabbette sosyal mesafemizi koruyarak bir araya gedik. Son cüzümüzü tamamladık, ellerimizi açtık kendimize dokunamadığımız ellerimizi Rahman'ın kapısını açarak ondan af diledik. Şu virüsün en kısa zamanda ülkemizden, bütün dünyamızdan uzaklaşması için Ümmeti Muhammed'e, bütün insanlığa kardeşlerimize dua edecek. Ben buradan tekrar bütün kardeşlerimin neyleyi kadrini tebrik ediyorum."

Kaynak: AA