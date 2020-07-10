Kadınların iş hayatına atılımını destekleyecek protokol Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi iş birliğinde kadın girişimcilerinin sayısını ve niteliğini artırmak amacıyla kurulan Kadın Girişimci Destek Merkezi'nin (KAGİDEM) hizmet sürekliliğinin sağlanması için Türkiye'ye örnek...

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi iş birliğinde kadın girişimcilerinin sayısını ve niteliğini artırmak amacıyla kurulan Kadın Girişimci Destek Merkezi'nin (KAGİDEM) hizmet sürekliliğinin sağlanması için Türkiye'ye örnek olacak bir protokol imzalandı.

Kadının ekonomik gücünü sağlamlaştırmak ve hayata geçirdiği istihdam modelleriyle ekonomik özgürlüğünü kalıcı hale getirmek adına kentteki çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi arasında KAGİDEM'in hizmet anlayışına devamlılık kazandırmak için iş birliği protokolü gerçekleştirildi. Protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Sanayi Odası ortaklığında İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın güdümlü proje onayı ile iş piyasasına girişimci olarak katılmak isteyen kadınların işe giriş süreçlerinde desteklenerek sağlam temelli ve sürdürülebilir girişimlerin hayata geçirilmesi amacı doğrultusunda bir merkez kuruldu. Merkez içerisinde kadın girişimcilere tahsis edilmek üzere atölyeler, idari ofisler, çok amaçlı salon ve kreş yer alıyor. Ayrıca merkezde farklı büyüklüklerde toplam 25 adet atölye bulunuyor. Öte yandan destek merkezinden faydalanacak kadın girişimcilerin iş fikirlerine göre uygun atölyeler, cüzi kiralarla ve beraberinde sunulacak çeşitli desteklerle kendilerine tahsis ediliyor.

Merkez, kadın girişimcilerin işe giriş süreçlerinde yanlarında olmak, bünyesindeki atölyeler ve merkezde verilecek hizmetler ile girişimcilerin işe giriş süreçlerindeki maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olmak, sağlam temelli ve sürdürülebilir girişimlerin hayata geçirilmesine aracı olmak, ilimizde özellikle kadınların geliştirebileceği yatırımların tespit edilmesi ve yeni yatırım alanlarının oluşturulması gibi önemli misyonların yerine getirilmesini amaçlanıyor.

Sanayi odasına yürütülen işbirliği için teşekkür eden Başkan Fatma Şahin, proje için uzun zamandır uğraştığını belirterek, "Binamız hazır ve işletme şekliyle ilgili bir protokol yapıyor, başkanımızla beraber yönetim kurulu oluşturuyoruz. Kadınlarımızın gelip istihdam, proje odaklı çalışabilmesi için yeni fırsatlar veriyoruz. Kadınımızı güçlenmesi lazım. Toplumumuzun yarısının aklını, zekasının bütün kapasitesini kullanmamız lazım. Bu bina, çalışmalar hepsi bize bu fırsatı verecek. Eğitim, sağlık ve istihdamda kadına dair her alanda güçlendirmek için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve bir kadın başkan olarak da bu konuda çok hassas şekilde çalışıyoruz. Bu yapılan çalışma bir kuluçka merkezi gibi çalışacak ve kendine yeten, özgüveni yüksek proje üretme kapasitesi konusunda Türkiye'de örnek model olarak alınacak bir sisteme imza atıyoruz. Rabbim bizleri birçok kadının hayatına, gönlüne dokunmamıza ve güçlenmesine vesile kılsın" diye konuştu.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ise merkeze işlevsellik kazandırmak anlamında önemli bir protokol olduğunu ifade ederek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın vesilesiyle, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Gaziantep Sanayi Odası işbirliğinde yapımı biten Kadın Girişimci Destek Merkezi'ne işlevsellik kazandırmak anlamında bir protokol imzalıyoruz. Nüfusumuzun yüzde 52'sini oluşturan kadınlarımızın iş hayatına girmeleri, girişimci olmaları açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu birliktelikle Gaziantep'te ki girişimci kadın sayısı artırılmış olacak. Bunun öncelikle bölgemize ve ülkemize rol model olacağına inanıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA