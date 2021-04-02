Kadınların emeği MAKKO'da değerlenecek
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Kadınların emeği MAKKO'da değerlenecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kadınların emeği MAKKO'da değerlenecek

Farklı meslek gruplarından Marmarisli üretici kadınların bir araya gelerek kurdukları S.S. MAKKO Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Farklı meslek gruplarından Marmarisli üretici kadınların bir araya gelerek kurdukları S.S. MAKKO Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Başkan Oktay kadınların ev ekonomilerine katkı sağlamaları için evlerinde üretim modeline yönlendirilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz Kasım ayında Marmaris Belediyesi ile imzalanan işbirliği protokolü ile aktif üretime geçen S.S. MAKKO Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne tahsis edilen ofisin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, siyasiler ve protokol üyeleri ile kadınlar katıldı. Kurdele kesiminin ardından evlerini atölyeye çevirmiş olan becerikli kadınlarca yapılan ürünlerin sergilendiği stantlar gezildi. Kooperatife üye kadınlar el emeği ürünleri hakkında konuklara bilgi verdi.

Açılışta konuşan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay seçim vaatlerinden birini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Kadınların ev ekonomilerine katkı sağlamaları için evlerinde üretim modeline yönlendirilmesine olanak sağlayan bu kooperatifi Marmaris için çok önemsiyoruz. Kadın kooperatifi seçimlerde verdiğimiz sözlerden biriydi. Bu anlamda bu oluşum bizim için çok önemli bir ilk adım oldu. İnanıyorum bundan sonra bu girişim çok daha hızlı bir şekilde büyüyecek" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kadınların emeği MAKKO'da değerlenecek
Kadınların emeği MAKKO'da değerlenecek
Kadınların emeği MAKKO'da değerlenecek
Kadınların emeği MAKKO'da değerlenecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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