Son dakika haber! Kadıköy'de yangın; 1'i ağır 3 yaralı -1

Son dakika gündem haberi... Ali Kerem BENGİ / KADIKÖY'de 5 katlı binanın en üst katında yangın çıktı.

Ali Kerem BENGİ/ KADIKÖY'de 5 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ilk belirlemelere göre olayda 3 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Kaynak: Demirören Haber Ajansı