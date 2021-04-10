Son dakika haber! Kadıköy'de yangın; 1'i ağır 3 yaralı -1
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Son dakika haber! Kadıköy'de yangın; 1'i ağır 3 yaralı -1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Kadıköy'de yangın; 1'i ağır 3 yaralı -1

Son dakika gündem haberi... Ali Kerem BENGİ / KADIKÖY'de 5 katlı binanın en üst katında yangın çıktı.

Ali Kerem BENGİ/ KADIKÖY'de 5 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ilk belirlemelere göre olayda 3 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Son dakika haber! Kadıköy'de yangın; 1'i ağır 3 yaralı -1
Son dakika haber! Kadıköy'de yangın; 1'i ağır 3 yaralı -1
Son dakika haber! Kadıköy'de yangın; 1'i ağır 3 yaralı -1
Son dakika haber! Kadıköy'de yangın; 1'i ağır 3 yaralı -1
Son dakika haber! Kadıköy'de yangın; 1'i ağır 3 yaralı -1
Son dakika haber! Kadıköy'de yangın; 1'i ağır 3 yaralı -1
Son dakika haber! Kadıköy'de yangın; 1'i ağır 3 yaralı -1
Son dakika haber! Kadıköy'de yangın; 1'i ağır 3 yaralı -1
Son dakika haber! Kadıköy'de yangın; 1'i ağır 3 yaralı -1
Son dakika haber! Kadıköy'de yangın; 1'i ağır 3 yaralı -1
Son dakika haber! Kadıköy'de yangın; 1'i ağır 3 yaralı -1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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