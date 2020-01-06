Kadıköy'de uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

06.01.2020 11:46 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:46

Kadıköy'de uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak'ta dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan bir aracı takibe aldı. Sahrayıcedit Mahallesi'ndeki bir otoparkta durdurulan araçta ve otoparkta yapılan aramada 20 fide şeklinde uyuşturucu madde ve 5 elektronik cihaz ele geçirildi. Araçta bulunan Serkan K. (28) ve Cihan Yuşa K. (28) gözaltına alındı.

Şüpheli Cihan Yuşa K'nin Kadıköy'deki ve Serkan K'nin Ataşehir'deki ikametlerinde yapılan aramada 250 gram uyuşturucu madde, 21 kilo 300 gram gelen 259 kök Hint keneviri, 2 kilogram kurutulmuş halde satışa hazır öğütülmüş uyuşturucu madde, uyuşturucu madde ve kenevir yetiştirmede kullanılan ısı, ışık ve havalandırma düzenekleri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA