Kadıköy'de kar küreme ve yol tuzlama aracı yan yattı - Haberler
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Kadıköy'de kar küreme ve yol tuzlama aracı yan yattı

Kadıköy'de kar küreme ve yol tuzlama aracı yan yattı
AA / Tansel Parlak - Haberler | Güncel

Kadıköy'de D-100 kara yolunda çalışma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait kar küreme ve tuzlama aracı yan yattı, sürücü hafif yaralandı.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de D-100 kara yolunda çalışma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait kar küreme ve tuzlama aracı yan yattı, sürücü hafif yaralandı.

D-100 kara yolu Göztepe mevkisinde çalışma yapan Şerafettin Küçük idaresindeki kar küreme ve yol tuzlama aracı, sürücünün araç hakimiyetini kaybetmesiyle yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Küçük, ambulansla Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesine sevk edildi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolun iki şeridi kapanırken, trafik iki şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Yan yatan araç itfaiye ekiplerince yoldan kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

AA / Tansel Parlak - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Göztepe, Kadıköy, kar, Güncel, Haber

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