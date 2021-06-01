Trakya'da ilkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim sevinci yaşandı
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Trakya'da ilkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim sevinci yaşandı

Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında "kademeli normalleşme" sürecine geçilmesiyle ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında yüz yüze eğitim başladı.

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında "kademeli normalleşme" sürecine geçilmesiyle ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında yüz yüze eğitim başladı.

Milli Eğitim Bakanlığının, ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında yüz yüze eğitime geçileceği kararı üzerine Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki okullarda öğrenci ve öğretmen hareketliliği başladı.

Trakya'da belirtilen kademeler arasında yer alan ilkokul ve okul bünyesindeki ana sınıflarına giden öğrenciler de anne ve babalarıyla eğitim kurumlarının yolunu tuttu.

Sabah saatlerinde okullarına giden öğrencilerin Kovid-19 tedbirleri kapsamında okul binalarına girişleri sağlandı.

Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak sıralarındaki yerlerini alan öğrenciler, öğretmenleri ile buluşmanın sevincini yaşadı.

Edirne'de 75. Yıl İlkokulu Müdürü Mustafa Doğan, öğrencilere salgın tedbirleri hakkında hatırlatmalarda bulundu.

75. Yıl İlkokulu öğrencisi Yaman Şenyurt, AA muhabirine, yüz yüze eğitimin başlamasına sevindiğini söyledi.

Evde sıkıldığını, vaktinin çoğunluğunu internette geçirdiğini belirten Şenyurt, "Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok özledim. Okulda da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyacağız. Okulumuz başladığı için çok sevinçliyim." dedi.

Tekirdağ Süleymanpaşa İlkokulunda da öğrenciler maske ve mesafe kuralına uygun olarak sınıflara alındı. Sınıflara sosyal mesafe kuralına uygun olarak yerleştirilen öğrenciler ders başı yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Trakya'da ilkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim sevinci yaşandı
Trakya'da ilkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim sevinci yaşandı
Trakya'da ilkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim sevinci yaşandı
Trakya'da ilkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim sevinci yaşandı
Trakya'da ilkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim sevinci yaşandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

İlkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim başladı
İlkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim başladı
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