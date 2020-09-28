Kademeli mesai uygulaması nedir? İstanbul'da kademeli mesai uygulaması ne zaman başlayacak? Kademeli mesai uygulaması kimleri kapsamaktadır?
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Kademeli mesai uygulaması nedir? İstanbul'da kademeli mesai uygulaması ne zaman başlayacak? Kademeli mesai uygulaması kimleri kapsamaktadır?

28.09.2020 10:25 | Son Güncelleme: 28.09.2020 10:30
Kademeli mesai uygulaması nedir? İstanbul'da kademeli mesai uygulaması ne zaman başlayacak? Kademeli mesai uygulaması kimleri kapsamaktadır?

Vaka sayılarının artması sebebiyle alınan önlemler kapsamında bugünden itibaren hayata geçirilen kademeli mesai uygulaması başladı. Kademeli mesai uygulaması nedir? Kademeli mesai uygulaması neleri kapsamaktadır? Kademeli mesai uygulaması nasıl uygulanacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen önlemlere bir yenisi daha eklendi. Kademeli mesai uygulaması bugün itibari ile uygulanmaya başlayacak. Yoğun olan otobüs saatlerini en aza indirmeyi amaçlayan kademeli mesai uygulaması nedir? Kademeli mesai uygulaması nasıl uygulanacak?

KADEMELİ MESAİ UYGULAMASI NEDİR?

İstanbul'da mesai saatlerinin 4 gruba ayrılması ve yoğunluğun en fazla olduğu saatleri en aza indirmek için uygulanan saat değişimidir.07.00, 08.00, 09.00 ve 10.00 saatleri için mesai grupları belirleniyor. Kademeli mesai uygulamasıyla pandemi döneminde toplu taşımada kolaylık ve güvenlik sağlanması hedefleniyor.

Kademeli mesai uygulaması nedir? İstanbul'da kademeli mesai uygulaması ne zaman başlayacak? Kademeli mesai uygulaması kimleri kapsamaktadır?

KADEMELİ MESAİ UYGULAMASI NASIL UYGULANACAK?

İstanbul Valiliği Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı konu ile ilgili şunları söyledi; "İki pik nokta yer alıyor. 50 bini sabah 08.00-09.00 arasında, 50-55 bini de akşam 17.00-18.00 arasında gerçekleşiyor. Mesai kademelendirmedeki amaç, bu pik saatleri azaltmak. Mesailer 4 gruba ayrılsa ve sabah 07.00, 08.00, 09.00 ve 10.00'da başlayan gruplar olursa 50-55 binlik rakamlar en az 20 bine düşer. Bu sayede sosyal mesafe ayarlanır, risk azaltılır."

Kademeli mesai uygulaması nedir? İstanbul'da kademeli mesai uygulaması ne zaman başlayacak? Kademeli mesai uygulaması kimleri kapsamaktadır?

KADEMELİ MESAİ UYGULAMASI NELERİ KAPSAMAKTADIR?

21 Eylül'de 1. sınıf öğrencileri ile okul öncesi ve özel eğitim ana sınıfı öğrencileri yüz yüze eğitime başlamıştı. Yeni düzenleme ile artık minikler için de ders zili 09: 00'da değil, 09.30'da çalacak.

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