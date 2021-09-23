KAÇKAR DAĞI ZİRVESİ BEYAZA BÜRÜNDÜ
RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı, yağan karla beyaza büründü.
ÇAMLIHEMŞİN, RİZE (DHA) - RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaç Kar Dağı, yağan karla beyaza büründü.
Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağı'na kar yağdı. Yağan karla birlikte dağın zirvesi beyaza büründü. Eylül ayında yağan kar nedeniyle hava sıcaklığında da düşüş yaşandı. 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı'nın zirvesine yağan kar, seyirlik manzara oluşturdu.