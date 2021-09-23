KAÇKAR DAĞI ZİRVESİ BEYAZA BÜRÜNDÜ - Haberler
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KAÇKAR DAĞI ZİRVESİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı, yağan karla beyaza büründü.

ÇAMLIHEMŞİN, RİZE (DHA) - RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaç Kar Dağı, yağan karla beyaza büründü.

Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağı'na kar yağdı. Yağan karla birlikte dağın zirvesi beyaza büründü. Eylül ayında yağan kar nedeniyle hava sıcaklığında da düşüş yaşandı. 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı'nın zirvesine yağan kar, seyirlik manzara oluşturdu.

KAÇKAR DAĞI ZİRVESİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

KAÇKAR DAĞI ZİRVESİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

KAÇKAR DAĞI ZİRVESİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

KAÇKAR DAĞI ZİRVESİ BEYAZA BÜRÜNDÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: KAÇKAR DAĞI ZİRVESİ BEYAZA BÜRÜNDÜ - Haberler
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