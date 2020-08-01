Kaçan boğa sahibini yol ortasında yere serdi Kaçan boğa sahibini yol ortasında yere serdi Şanlıurfa'da kesilmek üzereyken kaçan boğa, onu yakalamaya çalışan sahibini yol ortasında yere serdi.

Kaçan boğa sahibini yol ortasında yere serdi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kesilmek üzereyken kaçan boğa, onu yakalamaya çalışan sahibini yol ortasında yere serdi.

Haliliye ilçesine bağlı İpekyolu Mahallesi'nde bir kurbanlık boğanın kaçtığı ihbarı üzerine boğa timleri harekete geçti. Veysi Çiftçi'ye ait boğa, kesilmek üzereyken bir anda ipini kopararak İpekyol'unda kaçmaya başladı. Yol ortasında kaçan boğa sürücülere zor anlar yaşatırken onu yakalamaya çalışan yaşlı sahibini ise yere serdi. Yaşlı adam boğanın boynuz darbeleri ile yaralandı. Sahipleri tarafından bir saatlik kovalamaca sonucu yol ortasında yakalanan boğa, Haliliye Belediyesine bağlı boğa timi tarafından sakinleştirici iğne ile sakinleştirildikten sonra kamyonete konularak kesimhaneye götürüldü.

Kaynak: İHA