Kaçak sigara yakalanan şahıslara 11 bin 900 lira ceza

14.01.2020 18:08 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:13

Tokat'ın Niksar ilçesinde yapılan yol kontrollerinde valizlerinde kaçak sigara bulunan yabancı uyruklu 3 şahsa 11 bin 900 lira idari yaptırım cezası uygulandı.



Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Tokat Niksar ilçesinde D-100 karayolu üzerinde yol emniyet ve kontrol devriyesi uygulamasına başladı. Yapılan çalışma esnasında İran uyruklu oldukları öğrenilen 3 şüphelinin valizlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada toplam 860 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, şahıslara 27 nolu ÖTV genel tebliği kapsamında toplamda 11 bin 900 lira idari yaptırım cezası uygulandığı bilgisine ulaşıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA