Kaçak inci kefali avlayanlara 13 bin 500 lira ceza uygulandı
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Kaçak inci kefali avlayanlara 13 bin 500 lira ceza uygulandı

Van'ın Erciş ilçesinde kaçak avlanan bir ton inci kefali ele geçirildi, 6 kişiye 13 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

28.05.2020 16:53 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:57

Van'ın Erciş ilçesinde kaçak avlanan bir ton inci kefali ele geçirildi, 6 kişiye 13 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erciş Merkez Jandarma ve Erciş Bot Komutanlığı ile Timar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde bir ton kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi. Yasağa rağmen kaçak balık avlayan 6 kişiye de 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa muhalefet suçundan 13 bin 500 lira idari para cezası verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, üreme döneminde inci kefalinin korunmasını sağlamak amacıyla başlatılan çalışmaların devam ettiğini söyledi. İnci kefalinin Van Gölü havzasında 15 bin kişinin geçim kaynağı olduğunu ifade eden Görentaş, şöyle konuştu:

"İnci kefalinin başarılı bir üreme sezonu geçirebilmesi için önlemlerimizi aldık. Üreme sezonundaki av yasaklarına dikkat etmemiz gerekiyor. Yani 15 Nisan'dan 15 Temmuz'a kadar İnci kefali avlamamalıyız, almamalıyız, satmamalıyız ve av yasağı süresince yememeliyiz."

Kaçak inci kefali avlayanlara 13 bin 500 lira ceza uygulandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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