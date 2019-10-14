Kablo hırsızı 1 yıl sonra yakalandı

14.10.2019 16:10

Mersin'de, Türk Telekom'a ait bin metrelik kablonun çalınmasıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesinde 2018 yılında Türk Telekom'un bin metrelik kablosu çalındı.

Olayla ilgili görevlendirilen özel ekip, bir yıl boyunca şüphelinin izini sürdü.

Teknik takibin ardından bir kişinin kimlik bilgilerine ulaşan ekipler, gözaltına aldıkları şüpheliyi adliyeye sevk etti.

Kaynak: AA