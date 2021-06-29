Kabe Kuşağı Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ne yerleştirildi
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Kabe Kuşağı Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ne yerleştirildi

İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - Haberler | Güncel

- Kabe Kuşağı Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ne yerleştirildi Bakan Ersoy : "10 aylık bir süreçte 12 kişilik ekiple restorasyon işlemi tamamladı" Fatih Sultan Mehmet'in sandukası üzerine serili olan "Kabe Kuşağı", gerçekleştirilen restorasyonun ardından tekrar yerine yerleştirildi.

- Kabe Kuşağı Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ne yerleştirildi

Bakan Ersoy : "10 aylık bir süreçte 12 kişilik ekiple restorasyon işlemi tamamladı"

İSTANBUL - Fatih Sultan Mehmet'in sandukası üzerine serili olan "Kabe Kuşağı", gerçekleştirilen restorasyonun ardından tekrar yerine yerleştirildi. Kuşağın yerleştirilme töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "10 aylık bir süreçte 12 kişilik ekiple restorasyon işlemi tamamladı" dedi.

Restorasyonu tamamlanan "Kabe Kuşağı"nın yerleştirme töreni Fatih Cami'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde gerçekleştirdi. Törene Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Kaymakamı Kaan Peker, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı katıldı.

Bakan Ersoy ve beraberindeki heyet türbeyi gezerek sandukanın üzerine örtülen Kabe Kuşağı'nı inceledi. İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı'nın okuduğu duaların ardından basın açıklamasına geçildi.

"10 aylık süreçte 12 kişilik ekiple restorasyon tamamlandı"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşmasında, "Kabe kuşağı Fatih Sultan Mehmet Han'ın sandukasının üzerinde bulunuyordu. Zaman içerisinde, uzun süreç geçtiği için yıpranmıştı. Ölçüleri yaklaşık 380 santimetreye 78 santimetre ebatlarında bir kuşak. Kuşağın üzerinde Bakara suresinin 125'nci Ayeti işli durumda. Temmuz 2020 yılında restorasyonu ile ilgili çalışma başlatılıyor. 10 Ağustos 2020 yılında Bakanlığımızca İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkezi'nin bölge laboratuvarına teslim ettik. Çalışmalara başladık. 10 aylık bir süreçte 12 kişilik ekiple restorasyon işlemi tamamladı" ifadelerine yer verdi.

"Kumaşın üzerindeki eksik parçalar tamamlandı"

Kuşak üzerinde yapılan işlemlerden söz eden Bakan Ersoy, "Öncelikli olarak bir fotoğraflama yapıldı. Dijital ince fotoğraflama ve detaylama görüntüleri alındıktan sonra üzerindeki gümüş tellerle olan yazılar, öncelikle eksik parçalar tamamlandı. Bu parçalar detaylı bakıldığında farkındalık olsun diye ipek kumaşla yapıldı. Orjinali tel. Aynı renklerle dokuya uygun şekilde yapıldı. Kumaşın üzerindeki eksik parçalar tamamlandı. Kumaşın arka tarafındaki astara da pamuklu kumaşla bir astar yapıldı. Tekrar kullanılacak, bakımlı, restore edilecek hale geldi. Bugün de sizlerle beraber ait olduğu yere koyduk. Emeği geçen 12 kişilik ekibe teşekkür etmek istiyorum. Bize İstanbul'u fethederek bağışlayan Fatih Sultan Mehmet Han'ın ruhunu şad etmiş olduk" dedi.

Kabe Kuşağı Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ne yerleştirildi
Kabe Kuşağı Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ne yerleştirildi
Kabe Kuşağı Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ne yerleştirildi
Kabe Kuşağı Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ne yerleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez

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