Juventus 3-0 Fiorentina Maç Özeti

11.02.2020 16:19 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:19

2019-20 Serie A sezonunun 22. haftasında sahasında Fiorentina'yı ağırlayan Juventus, Cristiano Ronaldo (2) ve Matthijs de Ligt'in golleriyle 3-0'lık zafere uzandı ve ligin zirvesindeki yerini korudu. Ronaldo, attığı gollerle Juventus formasıyla 50. golüne ulaştı ve David Trezeguet'nin üst üste dokuz Serie A maçında gol atma rekorunu egale etti.