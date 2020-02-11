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Juventus 3-0 Fiorentina Maç Özeti

2019-20 Serie A sezonunun 22. haftasında sahasında Fiorentina'yı ağırlayan Juventus, Cristiano Ronaldo (2) ve Matthijs De Ligt'in golleriyle 3-0'lık zafere uzandı ve ligin zirvesindeki yerini korudu. Ronaldo, attığı gollerle Juventus formasıyla 50. golüne ulaştı ve David Trezeguet'nin üst üste dokuz Serie A maçında gol atma rekorunu egale etti.

11.02.2020 16:19 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:19

2019-20 Serie A sezonunun 22. haftasında sahasında 'yı ağırlayan , (2) ve Matthijs de Ligt'in golleriyle 3-0'lık zafere uzandı ve ligin zirvesindeki yerini korudu. Ronaldo, attığı gollerle Juventus formasıyla 50. golüne ulaştı ve David Trezeguet'nin üst üste dokuz Serie A maçında gol atma rekorunu egale etti.

Kaynak: Dugout

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