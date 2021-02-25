Johnson & Johnson'ın koronavirüs aşısının güvenli ve etkili olduğu açıklandı
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BBC

Johnson & Johnson'ın koronavirüs aşısının güvenli ve etkili olduğu açıklandı

25.02.2021 05:17 | Son Güncelleme: 25.02.2021 05:21
Johnson & Johnson'ın koronavirüs aşısının güvenli ve etkili olduğu açıklandı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Johnson & Johnson’ın geliştirdiği tek dozluk koronavirüs aşısının güvenli ve etkili olduğunu açıkladı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Johnson & Johnson'ın geliştirdiği tek dozluk koronavirüs aşısının güvenli ve etkili olduğunu açıkladı.

Aşı onaylanırsa, Covid-19'a karşı ABD'de kullanıma sunulacak üçüncü aşı olacak.

Bu aşının ABD'de yapılmakta olan Moderna ve Pfizer aşılarına göre önemli iki avantajı var: Tek doz ile koruma sağlaması ve -20 ile -70 dereceler arasındaki özel derin dondurucular yerine buzdolabı sıcaklığında nakledilebilmesi.

Johnson & Johnson'ın aşıyı üreten Belçika'daki şirketi Janssen, deney sonuçlarının aşıların güvenli ve etkili olduğunu gösterdiğini ve aşının kullanıma sunulabileceğini açıklamıştı.

Aşının ABD'de kullanımı konusunda son kararı Cuma günü toplanacak bir uzmanlar komitesi verecek.

Janssen'in sunduğu verileri inceleyen FDA, aşıların hem hafif hem de ağır hastalığı önlemede etkili olduğu sonucuna vardı.

Aşıyı olan kişilerde ağır hastalığa karşı yüzde 85, hafif hastalığa karşı da yüzde 66 koruma gözlendi.

Hastalananlardan hiçbiri ölmedi veya hastaneye başvurması gerekmedi.

Aşının Güney Afrika ve Brezilya varyantlarına karşı etkisinin bir miktar daha az olduğu açıklandı.

Bir Beyaz Saray yetkilisi onay alması durumunda, önümüzdeki hafta aşıdan üç milyon dozun dağıtılmasının beklendiğini söyledi.

Şirket ABD'ye Mart sonuna kadar 20 milyon, Haziran sonuna kadar da 100 milyon doz aşı yollama taahhüdü vermişti.

Birleşik Krallık 30 milyon doz, Avrupa Birliği 200 milyon doz, Kanada 38 milyon doz, Covax programındaki ülkeler ise 500 milyon doz almak için Janssen ile sözleşme imzalamıştı.

ABD'de bugüne kadar aşı olan kişi sayısı 65 milyonu aştı. Ülke genelinde her gün ortalama 1,3 milyon doz aşı yapılıyor.

BBC
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