Javier Pastore kimdir? Nereli, kaç yaşında, mevkisi ne? Javier Pastore hangi takımda oynuyor? Forma numarası kaç? Adı Galatasaray'la anılan Javier Pastore'nin futbol severler tarafından kariyeri ve hayatı merak ediliyor. Peki Javier Pastore kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşında, doğrum tarihi nedir? Javier Pastore hangi takımda oynuyor?

Javier Pastore kimdir? Nereli, kaç yaşında, mevkisi ne? Javier Pastore hangi takımda oynuyor? Forma numarası kaç?

Adı Galatasaray'la anılan Javier Pastore'nin futbol severler tarafından kariyeri ve hayatı merak ediliyor. Peki Javier Pastore kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşında, doğrum tarihi nedir? Javier Pastore hangi takımda oynuyor?

Galatasaray'da Belhanda yerine Javier Pastore düşünülüyor. Son dakika haberi olarak geçen Javier Pastore kimdir, aslen nereli, hangi takımda oynuyor tüm bilgiler haberimizde.

JAVIER PASTORE KİMDİR?

Javier Matías Pastore 20 Haziran 1989 Arjantin doğumlu Arjantinli millî futbolcudur. Şu an Serie A takımlarından Roma'da forma giymektedir. Ofansif orta saha bölgesinde oynamaktadır.

Javier Pastore doğum tarihi : 20 Haziran 1989

Javier Pastore kaç yaşında : 31 yaşında

Javier Pastore aslen nereli : Arjantin (Córdoba)

Javier Pastore hangi mevkide oynuyor : Orta saha

Javier Pastore hangi takımda : Roma

Javier Pastore sırt numarası kaç : 27

Javier Pastore burcu ne : İkizler

Javier Pastore boyu kaç : 1,87 metre

Javier Pastore kilosu kaç : 78 kg

Futbola Talleres'de başladı ve futbola Huracán'da devam etti. 2009 yılında Serie A kulüplerinden Palermo'ya 4.7 milyon € karşılığında transfer oldu. 2011 yılında ise Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'e 39.8 milyon € karşılığında transfer oldu. Burada 2017-18 sezonu sonuna kadar forma giydi. 1 Temmuz 2018'de ise 24.7 milyon € karşılığında Serie A ekiplerinden Roma'nın yolunu tuttu.

JAVIER PASTORE PROFESYONEL FUTBOL KARİYERİ

Futbolculukta İlk Yılları:

Pastore futbola 2002 yılında Talleres'de başladı. Pastore, başarılı performansıyla A takıma alındı. 2007 yılında teknik direktör Ricardo Gareca tarafından profesyonelliğe adım attı ve ilk kez lig maçına çıktı. Pastore, Talleres'te sadece beş maç yaptı.

Huracán Kariyeri:

Pastore, 2008 yılında Arjantin Primera takımlarından Huracán'a transfer oldu. Pastore, Huracán formasıyla ilk maçına 24 Mayıs 2008 tarihinde 1-0 kaybettikleri maçta River Plate karşısında çıktı. Pastore, takımıyla 2009 Clausura şampiyonluğu yaşadı. Arjantinli futbolcu, o sezon attığı yedi gol, yaptığı üç asist ile takımının en skorer oyuncusu oldu.

Palermo Kariyeri:

Pastore, 11 Temmuz 2009 tarihinde Palermo'ya 4.7 milyon € karşılığında transfer oldu ve beş yıllık -30 Haziran 2014 tarihine kadar- sözleşme imzaladı. Palermo'dan başka Manchester United, Porto, Milan ve Chelsea takımları da Pastore'yi istemişlerdi.

Palermo formasıyla ilk maçına 15 Ağustos 2009 tarihinde Coppa Italia mücadelesinde 4-2 kazandıkları maçta SPAL karşısında çıkan Pastore, bundan sekiz gün sonra -yani 23 Ağustos 2009 tarihinde- 2-1 kazandıkları maçta Napoli karşısında ilk Serie A maçına çıktı. Pastore, 4 Ekim 2009 tarihinde 2-0 kazandıkları Juventus maçında Edinson Cavani'ye asist yaptı. Palermo formasıyla ilk golünü ise 30 Ocak 2010 tarihinde 4-2 kaybettikleri maçta Bari karşısında attı. Pastore, Palermo'daki ilk sezonunda oynadığı maçlarda o sezon takımda teknik direktörlük yapanlar; Walter Zenga ile Delio Rossi, Pastore'yi genelde ikinci yarıda forma giyme şansı verdiler. Pastore, bu dönemde deneyimsiz ama gelecek vadeden genç futbolcu olarak kendini gösterdi.

Pastore, 2010-11 sezonunda Fabrizio Miccoli ve Edinson Cavani'nin arkasında Ofansif orta saha bölgesinde oynamaya başladı. Pastore'nin o sezon gösterdiği performans, Palermo'yu ligde 5. sırada bitirip UEFA Avrupa Ligi ön elemelerine katılmasını sağladı. Ayrıca Pastore, o sezon taraftarlar ve yorumcular tarafından övüldü. Pastore, 14 Kasım 2010 tarihinde "Sicilya derbisi" olarak adlandırılan maçta Catania karşısında kariyerinin ilk hat trickini yaptı. 30 Temmuz 2011 tarihinde; Palermo başkanı Maurizio Zamparini, PSG'nin Javier Pastore için transfer teklifi gönderdiğini söyledi.

Paris Saint-Germain (PSG) Kariyeri:

Pastore, 6 Ağustos 2011 tarihinde Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'e transfer oldu ve 27 numaralı formanın sahibi oldu. PSG'nin Pastore için ödediği transfer bedeli 39.8 milyon €. Ancak Marcelo Simonian tarafından üçüncü şahıs mülkiyeti nedeniyle 12.5 milyon € aldığı konuşuldu ve Palermo, resmî sitesinden Pastore'yi 22.8 milyon € karşılığında PSG'ye sattıklarını açıkladı.

Palermo başkanı Maurizio Zamparini, yasal işlem başlattı, buna rağmen FIGC herhangi İtalyan kulüplere üçüncü şahıslar ile anlaşmalarına izin vermedi, Zamparini ceza alma riski ile karşı karşıya kaldı. PSG forması altındaki ilk maçına 21 Ağustos 2011 tarihinde 2-1 kazandıkları maçta Valenciennes karşısında çıkan Pastore; ilk golünü ise 11 Eylül 2011 tarihinde Brest karşısında maçın tek golünü attı. 2017-18 sezonu sonuna kadar Paris Saint-Germain formasını giydi. Bu süreç içerisinde 269 resmî maça çıkıp 45 gol atarken (29 tanesi yerel ligde) 61 tane de asist yaptı. Paris Saint-Germain'de geçirdiği 6 sezon içinde tamamı yerel olmak üzere takımıyla 19 kupa kazanma başarısı gösterdi.

AS Roma Kariyeri:

1 Temmuz 2018 yılında imzalanan anlaşma sonucunda 24.7 milyon euro karşılığında Serie A ekiplerinden Roma'ya transfer oldu. Takımı ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Javier Pastore ilk resmî maçına ligde Torino karşısında çıktı. Ligdeki 38 maçın 14'ünde forma şansı bulup 3 gol 1 asist ile sezonu tamamladı.

Takımdaki ikinci sezonu olan 2019-20 sezonunda 13 resmî maça çıkıp 1 asist üretti.

JAVİER PASTORE MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Pastore, Palermo'daki performansıyla Arjantin'in o zamanki teknik direktörü Diego Maradona tarafından 22 Aralık 2009 tarihinde oynanacak olan Katalonya maçına çağrıldı. Pastore, o maçta da bir gol attı. Ancak maç; Katalonya'nın FIFA'ya üye olmaması nedeniyle "resmi maç" olarak sayılmadı. Pastore'nin attığı gol de "resmi gol" olarak sayılmadı.

Pastore, millî takımıyla ilk resmî maçına 25 Mayıs 2010 tarihinde 5-0 kazandıkları maçta Kanada karşısında çıktı. Pastore, Maradona tarafından 2010 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin'in 23 kişilik kadrosunda kendine yer buldu. Pastore, kariyerindeki ilk Dünya Kupası maçına 22 Haziran 2010 tarihinde 2-0 kazandıkları maçta Yunanistan karşısında çıktı ve 77' dakikada Sergio Agüero'nun yerine oyuna girdi. İkinci Dünya Kupası maçına ise; 27 Haziran 2010 tarihinde 3-1 kazandıkları maçta Meksika karşısında çıktı ve 87' dakikada Maxi Rodríguez'in yerine oyuna girdi. Pastore, Arjantin ile Dünya Kupası'nda çeyrek final yaşadı ve bu turnuvada üç maça çıktı. Millî takımda resmî olarak oynadığı maçlarda 2 golü bulunuyor.

JAVİER PASTORE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI? KAÇ GOL ATTI?

2007-2008 : Talleres - 5 maç 0 gol

2008-2009 : Huracán - 31 maçta 8 gol

2009-2011 : Palermo - 69 maçta 14 gol

2011-2018 : Paris SG - 188 maçta 29 gol

2018-2020 : AS Roma - 23 maçta 4 gol