'Japonya ve Amerika'dan 100 bin dolar gelecek' dedi, bankanın camlarını kırdı - Haberler
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"Japonya ve Amerika'dan 100 bin dolar gelecek" dedi, bankanın camlarını kırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- "Japonya ve Amerika'dan 100 bin dolar gelecek" dedi, bankanın camlarını kırdı Bursa'da bir kişi, "Hesabıma Amerika ve Japonya'dan 100 bin dolar geldi" deyip, kayıtlı hesabı bile bulunmayan bankanın bankamatiklerini ve camlarını kırdı.

BURSA (İHA) - - "Japonya ve Amerika'dan 100 bin Dolar gelecek" dedi, bankanın camlarını kırdı

BURSA - Bursa'da bir kişi, "Hesabıma Amerika ve Japonya'dan 100 bin dolar geldi" deyip, kayıtlı hesabı bile bulunmayan bankanın bankamatiklerini ve camlarını kırdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Fomara Meydanı üzerinde bulunan bir bankada meydana geldi. İddiaya göre, 35 yaşındaki O.Z, eline aldığı taşla bankanın önüne gitti. İçerideki görevlilere, "Benim hesabıma Amerika ve Japonya'dan 100 bin dolar geldi. Bana onu verin" diyen şahıs, önce camları, daha sonra bankamatikleri kaldırım taşı atarak tuz buz etti. Banka görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen O.Z, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, olayla alakalı tahkikat başlatıldı. Banka ise geçici bir süre müşterilerine hizmet veremedi.

Japonya ve Amerika'dan 100 bin dolar gelecek dedi, bankanın camlarını kırdı

Japonya ve Amerika'dan 100 bin dolar gelecek dedi, bankanın camlarını kırdı

Japonya ve Amerika'dan 100 bin dolar gelecek dedi, bankanın camlarını kırdı

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - Son Dakika Haberleri
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