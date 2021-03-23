Japonya'nın hibe desteğiyle alınan gezici sağlık tarama aracı, Karabük'te hastalara yerinde hizmet verecek
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Japonya'nın hibe desteğiyle alınan gezici sağlık tarama aracı, Karabük'te hastalara yerinde hizmet verecek

23.03.2021 16:21 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:34
Japonya'nın hibe desteğiyle alınan gezici sağlık tarama aracı, Karabük'te hastalara yerinde hizmet verecek

Japonya'dan sağlanan hibe desteğiyle alınan gezici sağlık tarama aracıyla Karabük'te, yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı hastalara yerinde sağlık hizmeti sunulacak.

Japonya'dan sağlanan hibe desteğiyle alınan gezici sağlık tarama aracıyla Karabük'te, yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı hastalara yerinde sağlık hizmeti sunulacak.

Karabük Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü AB ve Dış İlişkiler Bürosunca, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve İl Sağlık Müdürlüğü ortaklığında yürütülen "Gezici Sağlık Tarama Aracı Temini Projesi", Japonya Büyükelçiliğinin "Yerel Projelere Hibe Programı" kapsamında desteklendi.

Mahalle ve köylerde yaşlı, engelli, yatalak ve ekonomik durumu olmadığı için sağlık kuruluşlarına gidemeyen dezavantajlı hastalara daha kaliteli hizmet sunulmasını hedefleyen projenin protokolü, Karabük Valisi Fuat Gürel ve Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki tarafından imzalandı.

Proje kapsamında temin edilen gezici sağlık tarama aracıyla merkez ilçe köylerinde 735, Eskipazar'da 65, Eflani'de 69, Ovacık'ta 12, Safranbolu'da 272 ve Yenice'de 188 olmak üzere toplamda 1341 hastaya ulaşılacak.

Ayrıca hafta içi kent merkezi ve ilçelerde yapılacak rutin taramalarda, sağlıkla ilgili yeterli bilgiye ve fiziksel bütünlüğe sahip olmayan hastalara da yerinde sağlık hizmeti verilecek.

Tarama sonrası ileri tetkik ve tedavi için bir sağlık kurumuna sevk edilmesi gereken hastalara doğrudan yönlendirme yapılarak randevuları alınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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