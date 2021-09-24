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Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro, Safranbolu'yu ziyaret etti

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro, Safranbolu'yu ziyaret etti

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesini ziyaret etti.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesini ziyaret etti.

Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Kazuhiro'nun ilçede çeşitli temaslarda bulundu.

Kazuhiro'ya, ziyaretinde Safranbolu'nun tarihi güzellikleri anlatılarak, gezi aracıyla İzzet Paşa Camisi, Cinci Han ve Kaymakamlar Konağı gibi tarihi yapıların hikayeleri aktarıldı.

Turun Hıdırlık Tepesi'nde sona ermesinin ardından Büyükelçi Kazuhiro'ya, Safranbolu'nun tescilli ürünlerinden çavuş üzümü ve Safranbolu kıtırı ikram edildi.

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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