Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinden Bor Belediyesine destek

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, 2021 Yılı Yerel Projelere Hibe Programı kapsamında, Niğde'nin Bor Belediyesinin "Mobil Meme Kanseri Tarama Aracı Sağlanması Projesi"ne 89 bin 900 dolar destek sağlayacak.

Bor Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinin desteğiyle alınacak araçla Bor ilçesinin kırsal kesiminde yaşayan kadınlara yönelik periyodik olarak meme kanseri taraması yapılabilecek. Yaklaşık 89 bin 900 dolar hibe desteği alınacak projeyle, senede 3 bin 120 kadına test yapılması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, "Kanserde erken teşhis hayat kurtarır" prensibini baz alarak, 40-69 yaş aralığındaki kadınlara meme kanseri taramalarının yapılması için kanser tarama aracının temini için hazırladıkları projeyi Japonya Büyükelçiliğine sunduklarını belirtti.

Destek almaya hak kazanan projeyle meme kanserinde erken teşhisle kadınların yaşam sürelerinin arttırılması ve yaşam kalitelerinin olumlu yönde etkilenmesinin amaçlandığını aktaran Baran, şunları kaydetti:

"İl Sağlık Müdürlüğümüzün değerli ortaklığıyla sosyal belediyecilik anlayışına sahip, hizmette referans belediye olma vizyonumuza katkı sağlayacak bu projeye imza atmanın mutluluğu içerisindeyiz. Projemizi gerçekleştirmemize katkı sağlayan Japonya Büyükelçiliğine şahsım, ilçem ve ülkem adına teşekkürü borç bilirim. Söz konusu proje, Japonya ile kurulan samimi bağın göstergesi olacak, birlikte atılacak samimi adımların son olmamasını temenni ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul