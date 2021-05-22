Japonya'daki atıştırmalık böcek otomatına yoğun ilgiTarantuladan çikolata kaplı ipek böceğine kadar birçok seçenek bulunuyorFiyatları 35 ila 200 lira...
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Japonya'daki atıştırmalık böcek otomatına yoğun ilgiTarantuladan çikolata kaplı ipek böceğine kadar birçok seçenek bulunuyorFiyatları 35 ila 200 lira...

İhlas Haber Ajansı / Burak Ersoy - Haberler | Yaşam

- Japonya'daki atıştırmalık böcek otomatına yoğun ilgi Tarantuladan çikolata kaplı ipek böceğine kadar birçok seçenek bulunuyor Fiyatları 35 ila 200 lira arasında değişiyor Mutfak kültüründe böcek yemenin yaygın olmadığı Japonya'da atıştırmalık böcek satılan otomat, meraklılarından yoğun...

- Japonya'daki atıştırmalık böcek otomatına yoğun ilgi

Tarantuladan çikolata kaplı ipek böceğine kadar birçok seçenek bulunuyor

Fiyatları 35 ila 200 lira arasında değişiyor

TOKYO - Mutfak kültüründe böcek yemenin yaygın olmadığı Japonya'da atıştırmalık böcek satılan otomat, meraklılarından yoğun ilgi görüyor. Hamam böceğinden çekirgeye, tarantuladan çikolata kaplı ipek böceğine kadar birçok seçeneğin sunulduğu otomatta fiyatlar ise 35 lira ile 200 lira arasında değişiyor.

Japonya'da atıştırmalık böceklerin satıldığı otomata ilgi büyük oldu. Tokyo'nun en işlek caddelerinden olan Ameyoko'da bir iş hanının girişine yerleştirilen otomatta, hamam böceğinden çekirge çeşitlerine, eşek arısından bambu kurduna, akrepten tarantulaya kadar farklı seçenekler meraklıların beğenisine sunuluyor. Mutfak kültüründe böcek yemenin yaygın olmadığı Japonya'da fiyatları 450 yen (yaklaşık 35 lira) ile 2 bin 600 yen (yaklaşık 200 lira) arasında değişen seçenekler, bölgeden geçenlerden yoğun ilgi görürken, bazıları ise yalnızca fotoğrafını çekmek ya da bu alışılmadık fikre tanıklık etmek için otomatı ziyaret ediyor.

"Covid-19'dan sıkıldık, eğlencesine geldik"

Bir arkadaşıyla birlikte böcek otomatını görmeye gelen 28 yaşındaki Ken Mitsuke, böcek yemediğini ancak ilk kez otomatı ziyaret ettiğini söyledi. Mitsuke, "Bugün neden geldiniz?" sorusuna ise, "Covid-19 salgını nedeniyle yapacak bir şey yok. Sıkıldık ve eğlencesine geldik" şeklinde yanıt verdi.

Otomatı ilk kez ziyaret eden ve akrep satın alan 67 yaşındaki Higashi Okazawa da "Lezzetli gözüküyor mu?" şeklindeki soru karşısında, "Her gün hiç aksatmadan yerim! Tabii ki şaka yapıyorum!" ifadelerini kullandı.

"Her gün yerim"

Aldıkları çikolata kaplı ipek böceğinin tadını kamera önünde deneyen 21 yaşındaki Shouta Ono ve 28 yaşındaki Tomoharu Okazaki ise, "Çıtır çıtır bir kıvamı var. Acı bir lezzette, ancak tadı güzel" yorumunda bulundu. İkili, "Her gün yer miydiniz?" sorusuna ise, "Bu şekliyle her gün yerdim" diye yanıt verdi.

Japonya'daki atıştırmalık böcek otomatına yoğun ilgiTarantuladan çikolata kaplı ipek böceğine kadar birçok seçenek bulunuyorFiyatları 35 ila 200 lira...
Japonya'daki atıştırmalık böcek otomatına yoğun ilgiTarantuladan çikolata kaplı ipek böceğine kadar birçok seçenek bulunuyorFiyatları 35 ila 200 lira...
Japonya'daki atıştırmalık böcek otomatına yoğun ilgiTarantuladan çikolata kaplı ipek böceğine kadar birçok seçenek bulunuyorFiyatları 35 ila 200 lira...
Japonya'daki atıştırmalık böcek otomatına yoğun ilgiTarantuladan çikolata kaplı ipek böceğine kadar birçok seçenek bulunuyorFiyatları 35 ila 200 lira...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Ersoy

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Japonya'daki atıştırmalık böcek otomatına yoğun ilgiTarantuladan çikolata kaplı ipek böceğine kadar birçok seçenek bulunuyorFiyatları 35 ila 200 lira... - Haberler
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