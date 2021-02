Japonya'da yeniden başlayan PlayStation 5 satışı izdihama neden oldu

Geçtiğimiz Kasım ayında piyasaya sürülmesine rağmen ve "Play Has No Limits" sloganıyla piyasa sürülen sınırlı üretim PlayStation5'e sahip olmak dünya genelinde oldukça zor bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Çoğu bölgede stokları tükenmiş durumda olan PS5'e ulaşmak Japonya'da da oldukça zor. Heyecanla yeni konsollarına ulaşmaya çalışan oyun severler pandemiyi de hiçe sayarak her şeyi göze almış durumda.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yeni nesil konsola ulaşmak isteyen oyun tutkunları, PS5 satışı yapmaya başlayan bir mağazada izdihama neden oldu. Japonya'nın en büyük perakende zincirlerinden olan Yodobashi Camera'da stokların yenilenmesiyle uzun kuyruklar oluştu. Her ne kadar stoklar yenilenmiş olsa da 'herkese yetecek kadar' konsol olmadığını düşünen ve bu fırsatı kaçırmak istemeyen yüzlerce kişi mağazaya akın etti.

Bir Twitter kullanıcısı o anları ve sonrasında yaşananları aktardı.

Bir an önce PS5 sahibi olmak isteyen yüzlerce kişinin uzun kuyruklar oluşturduğu mağazada artan yoğunluk sonrası mağaza çalışanları tarafından polis çağırıldı. Sınırlı stokların satışın da böylece iptal edildi.

Devam eden pandemi nedeniyle hükümetin bir dizi önlem almaya devam ettiği bir dönemde, üstelik ülkenin salgından en çok etkilenen şehri olan Tokyo'da ortaya çıkan bu görüntüler, bu sebeple de büyük tepki topladı.